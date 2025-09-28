Библиотеки Хабаровска и Фуюаня будут сотрудничать в культурной сфере

Подписи под документом поставили директор Централизованной системы детских библиотек Хабаровска Галина Мигда и руководитель библиотеки Фуюаня Чжан Чунь, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Церемония прошла в онлайн-формате. Стороны договорились о совместной культурной, просветительской и информационной деятельности. Среди планов — выставки фотографий, картин и изделий ручной работы из России и Китая, которые будут способствовать укреплению дружбы между странами.
Кроме того, запланированы международные проекты по обмену книгами, а также проведение научных конференций в разных форматах. Важным пунктом соглашения стало открытие цифровых и бумажных фондов библиотек для общего пользования.
Галина Мигда подчеркнула, что новый договор станет важным этапом в развитии сотрудничества культурных учреждений двух стран. По её словам, совместные проекты помогут расширить диалог и обмен знаниями.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил, что город всегда стремился укреплять связи с Китаем.
«Подписание соглашения между библиотеками России и Китая — ещё один пример успешного сотрудничества. Мы будем поддерживать инициативы, направленные на развитие культурного обмена», — сказал он.