Судью Верховного суда уволили после обвинений в незаконном приобретении отелей в Ростове

Полномочия Момотова прекращены в связи с его письменным заявлением об отставке. Ранее Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество судьи, приобретенное, по версии ведомства, на коррупционные доходы. Речь идет о земельных участках и нежилых зданиях в Ростовской области и других регионах.
В частности, в Ростовской области при участии Момотова был построен 10-этажный гостиничный комплекс. По данным СМИ, судья переоформлял незаконно приобретенное имущество на мать, предварительно обеспечив ей смену фамилии. Сам Момотов заявил, что уходит в отставку, чтобы не подрывать авторитет судебной власти.