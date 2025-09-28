Ричмонд
Судью Верховного суда уволили после обвинений в незаконном приобретении отелей в Ростове

Судью Верховного суда РФ Виктора Момотова уволили после обвинений Генпрокуратуры в незаконном приобретении активов, включая сеть отелей в Ростове. Об этом сообщается в материалах Высшей квалификационной коллегии судей.

Полномочия Момотова прекращены в связи с его письменным заявлением об отставке. Ранее Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество судьи, приобретенное, по версии ведомства, на коррупционные доходы. Речь идет о земельных участках и нежилых зданиях в Ростовской области и других регионах.

В частности, в Ростовской области при участии Момотова был построен 10-этажный гостиничный комплекс. По данным СМИ, судья переоформлял незаконно приобретенное имущество на мать, предварительно обеспечив ей смену фамилии. Сам Момотов заявил, что уходит в отставку, чтобы не подрывать авторитет судебной власти.