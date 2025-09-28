В Тульской области бригада медиков обследовала жителей села Поповка

Врачи и волонтеры-медики 17 сентября в рамках Всероссийского благотворительного проекта «Добро в село» посетили село Поповка Алексинского района Тульской области. Повышение доступности медицинской помощи — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Бригада медработников обследовала жителей на базе фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа). Около 70 жителей получили консультации у врача-терапевта, невролога и офтальмолога, сдали анализы крови, прошли исследования флюорографии и ЭКГ. Женщин обследовал гинеколог. Врачи осмотрели на дому маломобильных пациентов. Также около 55 жителей вакцинировались от гриппа.
Волонтеры-медики оказывали помощь медицинскому персоналу при диагностических процедурах и давали жителям рекомендации по поддержанию здоровья и активности. Еще они привели в порядок территорию ФАПа.
Напомним, что выезды медиков в рамках проекта «Добро в село» уже состоялись в Щекинском, Киреевском, Веневском и Узловском районах. В планах — Ефремовский и Заокский.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.