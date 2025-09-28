Загорелись дачи: в Омской области за сутки произошло сразу несколько пожаров в садоводствах

Между тем спасатели напоминают омичам о том, что в период осенне-зимнего пожароопасного сезона необходимо быть максимально бдительными и соблюдать все меры безопасности при использовании электрооборудования и печей. Также важно помнить о том, как правильно сжигать сухую растительность на участке: делать это можно только в безветренную погоду и в специальной железной бочке.