Загорелись дачи: в Омской области за сутки произошло сразу несколько пожаров в садоводствах

В Омской области за сутки произошло сразу несколько крупных пожаров. Два из них — в садоводческих товариществах, огонь охватил дачные дома. К счастью, погибших нет. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Так, в садоводстве Дружинского поселения в субботу, 27 сентября, в 03:44 загорелись два дачных дома и хозпостройка. Огонь распространился быстро, охватил все здание, площадь пожара —почти 100 квадратных метров. На месте работали 28 сотрудников МЧС России, задействовано было 6 единиц техники. Ликвидировать открытое горение удалось в 04:44. Пострадавших, к счастью, нет.
В садоводстве Октябрьского округа накануне тоже произошел пожар. Загорелось потолочное перекрытие в дачном доме. До прибытия спасателей побороть огонь пытались сами хозяева дома: ликвидировали подручными средствами. Помогло слабо: полностью потушили пожар 6 сотрудников МЧС России. В результате ЧП никто не пострадал.
В обоих случаях дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего. Все обстоятельства станут ясны позже.
Между тем спасатели напоминают омичам о том, что в период осенне-зимнего пожароопасного сезона необходимо быть максимально бдительными и соблюдать все меры безопасности при использовании электрооборудования и печей. Также важно помнить о том, как правильно сжигать сухую растительность на участке: делать это можно только в безветренную погоду и в специальной железной бочке.