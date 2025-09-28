В Беларуси эпидемиологи изъяли из продажи партию дынь с нитратами из Казахстана

В ведомстве отметили, что Госсаннадзором Мозырского района в сентябре 2025 года была обнаружена в продаже партия дынь с превышенным уровнем нитратов. Речь идет про свежие дыни популярного сорта Торпеда. Они были выращены в Казахстане товариществом с ограниченной ответственностью «Даймонд Фрут». Согласно маркировке, партия была упакована 29 августа, срок составляет 30 суток.