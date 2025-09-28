В Москве к избирательным участкам пришло больше людей, чем в Кишиневе: Люди с утра стоят в очереди, чтобы успеть проголосовать и поют «Катюшу»

Люди пришли к посольству Молдовы в Москве ещё до открытия избирательных участков — люди выстраиваются в очередь, передает с места корреспондент KP.RU.
Сегодня в Молдове проходят выборы в парламент. Накануне МВД республики провело около 580 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции.
Многих оппозиционных кандидатов исключили из предвыборной гонки. Из 33 партий допущены лишь 25 кандидатов.
В России, где право голоса имеют около 250 тысяч молдаван, открыли всего два участка в Москве, доставив всего 10 тысяч бюллетеней.
Пришедшим предлагают горячий чай. Люди поют «Катюшу».