В Смоленске открыли обновленный сквер имени воеводы Шеина

Обновленный сквер имени воеводы Михаила Борисовича Шеина открыли у восточного участка Смоленской крепостной стены. Часть ремонтных работ провели в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
На территории уложили 8 тыс. м брусчатки, установили 55 лавочек, 7 качелей и сделали новое освещение. Также там появилась подсветка стены. В сквере установили всесезонный мультимедийный экран, способный работать даже при −45 градусах. На территории также есть более 20 камер видеонаблюдения, три из которых выводятся на экран.
«Это место уже давно пользовалось популярностью у горожан для прогулок и фотосессий, а теперь с современной инфраструктурой будет использоваться для мероприятий не реже, чем другие городские пространства. Сквер имени Шеина — это еще один шаг к тому, чтобы история Смоленска жила в сердцах новых поколений», — отметил глава города Александр Новиков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.