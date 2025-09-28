В деле экс-мэра Красноярска Владислава Логинова появились семь новых фигурантов

В уголовном деле бывшего главы Красноярска Владислава Логинова появились семь новых фигурантов. Об этом сообщает агентство ТАСС.
«По настоящему уголовному делу соединено в одно производство еще семь фигурантов», — цитируют журналисты текст документа из материалов дела.
Известно, что не всех обвиняемых этапировали в Москву.
Напомним, что летом 2025 года уже бывшему главе города предъявили обвинение в получении крупной взятки. По версии Следственного комитета, в 2018—2024 годах генеральный директор коммерческой компании передал Логинову около 180 миллионов рублей. За эти деньги чиновник помогал фирме победить в конкурсах на ремонт дорог в городе. Сейчас экс-мэр находится в московском СИЗО.
Ранее мы писали, что бывший мэр Красноярска активно сотрудничает со следствием.