Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В деле экс-мэра Красноярска Владислава Логинова появились семь новых фигурантов

В уголовном деле бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова появились семь новых фигурантов.

Источник: Комсомольская правда

В уголовном деле бывшего главы Красноярска Владислава Логинова появились семь новых фигурантов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«По настоящему уголовному делу соединено в одно производство еще семь фигурантов», — цитируют журналисты текст документа из материалов дела.

Известно, что не всех обвиняемых этапировали в Москву.

Напомним, что летом 2025 года уже бывшему главе города предъявили обвинение в получении крупной взятки. По версии Следственного комитета, в 2018—2024 годах генеральный директор коммерческой компании передал Логинову около 180 миллионов рублей. За эти деньги чиновник помогал фирме победить в конкурсах на ремонт дорог в городе. Сейчас экс-мэр находится в московском СИЗО.

Ранее мы писали, что бывший мэр Красноярска активно сотрудничает со следствием.