МВД предупредило о мошенничестве с использованием индийских номеров

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Мошенники могут использовать индийские номера, которые начинаются с +916, рассчитывая на невнимательность граждан, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«На первый взгляд, номер начинается с +916. Вот только код +91 — это Индия. Цифра “6” после него означает коды индийских городов, например, Нагпур или Катака», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в то же время комбинация +7 916… — это уже начало российских номеров оператора МТС в Москве.
«Всего одна цифра способна изменить многое, и мошенники прекрасно знают об этом. Разница кажется незначительной, но последствия оказываются серьёзными. Именно на этом они строят свои схемы, играя на невнимательности жертв», — заключили в ведомстве.