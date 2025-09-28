Электрички в Башкирии с 29 сентября перейдут на зимнее расписание

Как сообщают в Башкортостанской ППК, поезда № 7485/7486 Уфа — Инзер — Белорецк и № 7491/7492 Белорецк — Инзер — Уфа будут курсировать только по выходным и праздничным дням. В будни в расписании остаются только поезда 7488 и 7489.