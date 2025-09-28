Ричмонд
В Башкирии до конца года запустят новый мусоросортирочный комплекс

Сортировкой ТКО мощностью 100 тыс. тонн в год будет заниматься предприятие в Белебее.

Источник: Официальная страница Радия Хабирова В контакте

В Башкирии до конца года запустят новый мусоросортирочный комплекс. Сортировкой ТКО мощностью 100 тыс. тонн в год будет заниматься предприятие в Белебее.

Как сообщили в администрации главы РБ, новый комплекс стоимостью 227 млн рублей начнет принимать отходы из пяти районов Башкирии уже в октябре. Проект реализует резидент ТОР «Белебей».

Первая очередь сортировочных линий была запущена еще в октябре 2024 года. С увеличением мощностей комплекс будет обслуживать Белебеевский, Альшеевский, Бижбулякский, Давлекановский и Ермекеевский районы. На объекте уже смонтировано технологическое оборудование и проведены пусконаладочные работы.

Второй этап проекта предусматривает строительство участка биокомпостирования для производства техногрунта к 2028 году. Создание комплекса позволит создать более 50 новых рабочих мест и вовлекать вторичные ресурсы в хозяйственный оборот.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что такие современные сортировочные комплексы являются ключевым элементом перехода к цивилизованной системе обращения с отходами. Проект позволит улучшить экологическую обстановку в западных районах республики.