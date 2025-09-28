В Башкирии до конца года запустят новый мусоросортирочный комплекс

Первая очередь сортировочных линий была запущена еще в октябре 2024 года. С увеличением мощностей комплекс будет обслуживать Белебеевский, Альшеевский, Бижбулякский, Давлекановский и Ермекеевский районы. На объекте уже смонтировано технологическое оборудование и проведены пусконаладочные работы.