В Башкирии до конца года запустят новый мусоросортирочный комплекс. Сортировкой ТКО мощностью 100 тыс. тонн в год будет заниматься предприятие в Белебее.
Как сообщили в администрации главы РБ, новый комплекс стоимостью 227 млн рублей начнет принимать отходы из пяти районов Башкирии уже в октябре. Проект реализует резидент ТОР «Белебей».
Первая очередь сортировочных линий была запущена еще в октябре 2024 года. С увеличением мощностей комплекс будет обслуживать Белебеевский, Альшеевский, Бижбулякский, Давлекановский и Ермекеевский районы. На объекте уже смонтировано технологическое оборудование и проведены пусконаладочные работы.
Второй этап проекта предусматривает строительство участка биокомпостирования для производства техногрунта к 2028 году. Создание комплекса позволит создать более 50 новых рабочих мест и вовлекать вторичные ресурсы в хозяйственный оборот.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что такие современные сортировочные комплексы являются ключевым элементом перехода к цивилизованной системе обращения с отходами. Проект позволит улучшить экологическую обстановку в западных районах республики.