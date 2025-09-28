В Сосновом Бору Ленобласти свыше 960 человек финишировали на «Кроссе нации»

Маршруты трех массовых забегов на 1, 4 и 8 км были проложены от недавно построенного, самого большого на Северо-Западе России волейбольного центра (там находились старт и финиш) через Приморский парк и частично по улице Ленинградской. Перед забегом в холле центра известный биатлонист Дмитрий Малышко провел автограф-сессию. Он начал заниматься спортом в Сосновом Бору, а сегодня является заслуженным мастером спорта России по биатлону, олимпийским чемпионом, бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы. После забега председатель областного комитета по физической культуре и спорту Вячеслав Комаров вручил награды победителям и призерам.