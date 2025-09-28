В Сосновом Бору Ленобласти свыше 960 человек финишировали на «Кроссе нации»

Главной площадкой Всероссийского дня бега «Кросс наций» в Ленинградской области стал город Сосновый Бор. Финишерами на мероприятии, которое соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», стал 961 человек, сообщили в Ломоносовской межрайонной больнице им. И. Н. Юдченко.
В этом году событие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На старт вышли сотни спортсменов и любителей бега — зарегистрировалось 1400 человек. В масштабном забеге приняли участие жители районов Ленинградской области, а также Санкт-Петербурга. На старт выходили люди разного возраста и физической подготовки, некоторые участвовали семьями. Они преодолели сложную дистанцию со спусками и подъемами.
Маршруты трех массовых забегов на 1, 4 и 8 км были проложены от недавно построенного, самого большого на Северо-Западе России волейбольного центра (там находились старт и финиш) через Приморский парк и частично по улице Ленинградской. Перед забегом в холле центра известный биатлонист Дмитрий Малышко провел автограф-сессию. Он начал заниматься спортом в Сосновом Бору, а сегодня является заслуженным мастером спорта России по биатлону, олимпийским чемпионом, бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы. После забега председатель областного комитета по физической культуре и спорту Вячеслав Комаров вручил награды победителям и призерам.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.