В округе Щелково в Подмосковье прошла акция по сбору вторсырья

Экологическая акция по раздельному сбору отходов «Среда Роста» прошла в городском округе Щелково в Московской области. Ее организуют в округе ежемесячно в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Свой вклад в сохранение экологии жители Щелкова внесли 21 сентября. В рамках акции вторсырье принимали 22 волонтера. По результатам сбора отправили на переработку приблизительно 30 куб. м пластика, бумаги и металла. Отдельно вывезли 3 куб. м стекла.
Для проведения акции нужны волонтеры. Чтобы ими стать, можно заполнить анкету. Следующая экологическая акция пройдет в октябре. Ее совместят со сбором электротехники для переработки и утилизации.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.