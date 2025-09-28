На Белгородчине улучшили участок дороги через село Бубново

Участок трассы «Короча — Чернянка — Красное» — Бубново — Васильдол длиной более 4 км обновили в Белгородской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном правительстве.
Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, отремонтировали пересечения и примыкания. Помимо этого, на дороге установили новые автобусные остановки, знаки, искусственные неровности и светофор. Также рабочие обустроили пешеходные переходы и нанесли горизонтальную разметку.
Отметим, что отремонтированная дорога проходит через село Бубново, где находится братская могила советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Возле памятника установлен стенд с фамилиями героев, который увековечивает память односельчан, отдавших свои жизни за свободу Родины.
Напомним, что по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Белгородской области отремонтировали 61 участок автодорог общей протяженностью 153,6 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.