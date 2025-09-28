В поселке Яблоновском в Адыгее открыли библиотеку нового поколения

Также в IT-зоне есть автоматизированные рабочие места с возможностью доступа к полнотекстовым документам национальной электронной библиотеки. В зоне отдыха размещены удобные диваны. Там же находится «Точка общения» для людей старшего поколения. Еще в библиотеке есть детская зона с современным книжным фондом. Помимо этого, в учреждении создали зону «Территория равных возможностей», где расположено специальное оборудование, в том числе «читающая машина» для людей, имеющих проблемы со зрением.