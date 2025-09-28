В поселке Яблоновском в Адыгее открыли библиотеку нового поколения

Обновленную городскую библиотеку № 4 открыли 23 сентября в поселке городского типа Яблоновском в Адыгее. Ее модернизировали в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в региональном проектном офисе республики.
Учреждение превратилось в многофункциональное пространство с актуализированным библиотечным фондом, современным компьютерным и интерактивным оборудованием, новой мебелью. При входе в библиотеку выделена справочно-информационная зона с интерактивным киоском. В нем размещена вся интересующая читателей информация.
Также в IT-зоне есть автоматизированные рабочие места с возможностью доступа к полнотекстовым документам национальной электронной библиотеки. В зоне отдыха размещены удобные диваны. Там же находится «Точка общения» для людей старшего поколения. Еще в библиотеке есть детская зона с современным книжным фондом. Помимо этого, в учреждении создали зону «Территория равных возможностей», где расположено специальное оборудование, в том числе «читающая машина» для людей, имеющих проблемы со зрением.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.