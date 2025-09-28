Ричмонд
Дорожники показали ход ремонта Шкиперского протока на Васильевском острове

На Васильевском острове продолжаются дорожные работы по ремонту проезжей части Шкиперского протока, соединяющей Шкиперский мост и Прибалтийскую площадь. Специалисты СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» вышли на финальный этап укладки асфальта. Ход работ показали в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Площадь ремонтируемого участка составляет 6 200 кв. м, при этом твердое покрытие будет уложено на площади 5 тыс. кв. м, еще 1,2 тыс. кв. м составит площадь обустройства обочин из асфальтобетонной крошки, пояснили в комблаге.

При производстве работ предусмотрены продольный и поперечный уклон дороги для отвода дождевых и талых вод. Также в ходе подготовки основания были демонтированы и вывезены старые железобетонные плиты, уточнили в комитете.

Предполагается, что после окончания ремонтных работ в этой локации появится полноценный транспортный маршрут с современным покрытием. В связи с ожидаемым открытием Шкиперской развязки в составе ЗСД и увеличением потока через Василеостровский район, роль обновленной дороги значительно возрастет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что завершающий этап ремонта Дворцового моста стартовал 27 сентября — на неделю раньше, чем изначально планировалось.