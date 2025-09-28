Дорожники показали ход ремонта Шкиперского протока на Васильевском острове

Площадь ремонтируемого участка составляет 6 200 кв. м, при этом твердое покрытие будет уложено на площади 5 тыс. кв. м, еще 1,2 тыс. кв. м составит площадь обустройства обочин из асфальтобетонной крошки, пояснили в комблаге.