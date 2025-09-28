В Ростовской области изменили расписание электричек на 29 и 30 сентября

Также изменяется маршрут поездов № 6157 «Ростов — Лихая» (отправляется из Ростова в 07:40 и прибывает в Зверево в 11:12) и № 6156 «Лихая — Ростов» (отправится из Зверево в 15:55 и прибудет в Ростов в 19:14).