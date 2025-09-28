В Ростовской области изменили расписание электричек на 29 и 30 сентября

Из-за плановых ремонтных работ на станции Лихая изменится расписание некоторых электричек 29 и 30 сентября. Об этом рассказали в СКЖД.
— Временно отменят поезда № 6355 (Лихая — Глубокая, отправление с Лихой в 14:45, прибытие в Глубокую в 15:43) и № 6360 (Глубокая — Лихая, отправление с Глубокой в 10:44, прибытие в Лихую в 11:53), — написали в Telegram-канале ведомства.
Также изменяется маршрут поездов № 6157 «Ростов — Лихая» (отправляется из Ростова в 07:40 и прибывает в Зверево в 11:12) и № 6156 «Лихая — Ростов» (отправится из Зверево в 15:55 и прибудет в Ростов в 19:14).