«Минскзеленстрой» сказал про экзотические растения на улицах Минска. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучила заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства предприятия «Минскзеленстрой» Екатерина Короткина.
Специалист отметила, что в сквере, который находится на улице Притыцкого, высадили тамарикс. Кроме того, добавляет, Короткина, у Дворца спорта появился кустарник цеанотус, который похож на сирень.
Зам генерального директора обратила внимание, что указанный кустарник немного подмерзает. Чтобы это предотвратить, его укрывают. В сквере 80-летия Победы, расположенном между улицами Кальварийской и Максима Танка, высадили катальпу. Растение было подарено Центральным ботаническим садом. Говоря про экзотические растения, специалист уточнила: они деликатны и боятся зимней соли.
— Несмотря на обусловленную самой жизнью необходимость периодического удаления деревьев, высаживается их куда больше, — заметила представитель «Минскзеленстроя».
