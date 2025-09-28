«Минскзеленстрой» сказал про экзотические растения на улицах Минска

Зам генерального директора обратила внимание, что указанный кустарник немного подмерзает. Чтобы это предотвратить, его укрывают. В сквере 80-летия Победы, расположенном между улицами Кальварийской и Максима Танка, высадили катальпу. Растение было подарено Центральным ботаническим садом. Говоря про экзотические растения, специалист уточнила: они деликатны и боятся зимней соли.