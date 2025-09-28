Ричмонд
В Омске установят арт-объект по случаю присвоения статуса Культурной столицы России — 2026

Идет голосование за лучший вариант новой городской достопримечательности.

Источник: Комсомольская правда

В Омске хотят установить новый арт-объект по случаю присвоения региону статуса «Культурная столица России — 2026». Свои варианты представили известные скульпторы, архитекторы и художники. Всего — 9 эскизов. Выбрать новую достопримечательность могут сами омичи: объявлено голосование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.

На конкурс представлено девять объектов. Вдохновляли художников, скульпторов и архитекторов омские пейзажи, люди, мифы и герои омской истории. Все работы принципиально разные. И по задумке и по внешнему виду. Но каждая по-своему уникальна.

На канале регионального Минкульта можно найти описание ко всем объектам с комментариями авторов. И сделать свой выбор. Голосование продлится до 30 сентября. Теперь только от самих омичей будет зависеть, какой именно арт-объект будет напоминать о почетном звании «Культурная столица России — 2026».