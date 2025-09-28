Любинский проспект в Омске закрыли для пешеходов до нового года

«Пешеходный Любинский» — ключевая площадка молодёжной столицы России 2025 года и центр событийного туризма Омской области. По замыслу его организаторов, участок улицы Ленина от пл. Победы до ул. Партизанской перекрывали для транспорта с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья с мая по сентябрь. На этом месте жители и гости города могли участвовать в культурных, спортивных и образовательных активностях.