В Тульской области обновили участок автодороги Богородицк — Епифань

Участок автомобильной дороги регионального значения Богородицк — Епифань отремонтировали в Тульской области. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».
На участке общей протяженностью более 9 км полностью обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины щебнем, восстановили 7 съездов и 9 остановочных площадок. Также специалисты нанесли разметку.
Ввод в эксплуатацию обновленной дороги имеет большое значение для региона. Трасса связывает с городом Богородицком ряд населенных пунктов, включая поселок Бегичевский, где проживают более 2,5 тыс. человек. Кроме того, дорога является подъездным путем к уникальному природному объекту — Романцевским горам в деревне Кондуки. Этот живописный ландшафт с водоемами изумрудных оттенков, сформированный на месте бывших угольных карьеров, стал одной из визитных карточек Тульской области и привлекает многочисленных туристов из разных регионов России.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.