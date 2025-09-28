В Тульской области обновили участок автодороги Богородицк — Епифань

Ввод в эксплуатацию обновленной дороги имеет большое значение для региона. Трасса связывает с городом Богородицком ряд населенных пунктов, включая поселок Бегичевский, где проживают более 2,5 тыс. человек. Кроме того, дорога является подъездным путем к уникальному природному объекту — Романцевским горам в деревне Кондуки. Этот живописный ландшафт с водоемами изумрудных оттенков, сформированный на месте бывших угольных карьеров, стал одной из визитных карточек Тульской области и привлекает многочисленных туристов из разных регионов России.