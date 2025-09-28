В Югре открыли первый пост наблюдений за состоянием воздуха

Первый пост территориальной системы мониторинга окружающей среды с отбором и анализом проб воздуха в автоматическом режиме запустили в городе Урае. Это соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.
Пост оснащен автоматизированными датчиками, которые непрерывно, с интервалом каждые 20 минут, замеряют концентрации восьми видов загрязняющих веществ. Такой технический комплекс позволяет получать максимально точные и оперативные данные о качестве воздуха в режиме реального времени.
Запуск автоматизированного поста наблюдений открывает новые возможности для анализа изменения состояния атмосферного воздуха, своевременного выявления источников загрязнения и оперативного принятия мер по охране окружающей среды. Для проверки корректности работы автоматизированных систем контроля пост до конца года проработает в тестовом режиме. С 1 января 2026 года результаты измерений будут размещаться в общем доступе для информирования жителей города и заинтересованных исполнительных органов.
Отметим, что до 2030 года планируют открыть еще 5 постов в городах с численностью менее 50 тыс. жителей (2 поста в Нягани, а также в Югорске, Пыть-Яхе и Лангепасе).
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.