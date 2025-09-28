В Югре открыли первый пост наблюдений за состоянием воздуха

Запуск автоматизированного поста наблюдений открывает новые возможности для анализа изменения состояния атмосферного воздуха, своевременного выявления источников загрязнения и оперативного принятия мер по охране окружающей среды. Для проверки корректности работы автоматизированных систем контроля пост до конца года проработает в тестовом режиме. С 1 января 2026 года результаты измерений будут размещаться в общем доступе для информирования жителей города и заинтересованных исполнительных органов.