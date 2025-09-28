Ричмонд
В Крыму поддержали идею дополнительного налога для игорного бизнеса

Как пояснил глава ТПП, государству нужны деньги на развитие.

Источник: Комсомольская правда

Введение дополнительных налогов для игорной отрасли является оправданным. Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал президент Торгово-промышленной палаты Крыма Сергей Диюк.

«Весь игорный бизнес у нас на виду, фискальная система налажена. Это высокоприбыльная деятельность», — сказал руководитель организации.

По его мнению, если государству необходимы деньги на развитие, то оно имеет право ввести дополнительный налог. Глава ТПП считает, что такие меры позволят направить средства на социальные, а также инфраструктурные программы.