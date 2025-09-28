Ричмонд
В Башкирии поймали пьяного 17-летнего подростка за рулем автомобиля

Теперь его дело передали комиссии по делам несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии накануне, 27 сентября, сотрудники ГАИ республики задержали нетрезвого несовершеннолетнего за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, подростка за рулем ВАЗ-2107 остановили на улице Шмидта в Благовещенске. При проверке документов оказалось, что ему 17 лет, прав у него нет. При проверке на наличие алкоголя, тест показал 0,190 на литр выдыхаемого воздуха.

Юношу отстранили от управления транспортом, составили административный протокол, а машину поместили на спецстоянку.

