В Башкирии поймали пьяного 17-летнего подростка за рулем автомобиля

В Башкирии накануне, 27 сентября, сотрудники ГАИ республики задержали нетрезвого несовершеннолетнего за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, подростка за рулем ВАЗ-2107 остановили на улице Шмидта в Благовещенске. При проверке документов оказалось, что ему 17 лет, прав у него нет. При проверке на наличие алкоголя, тест показал 0,190 на литр выдыхаемого воздуха.
Юношу отстранили от управления транспортом, составили административный протокол, а машину поместили на спецстоянку.
