В Казани в «Ночном велофесте — 2025» приняли участие более 4 000 человек

В этот раз экскурсия на колесах была посвящена 80-летию Победы.

Источник: Комсомольская правда

С 27 на 28 сентября столица Татарстана погрузилась в уникальную атмосферу «Ночного велофеста — 2025». Центральные улицы города заполонили более 4 000 участников со всей России, которые стали часть самой масштабной велоэкскурсии сезона. Особую символичность мероприятию придало то, что оно было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Маршрут протяженностью 18 километров пролегал по Ново-Савиновскому и Вахитовскому районам, а поездка заняла около четырех часов. Но это было не просто спортивное мероприятие — на протяжении всего пути участникам рассказывали о предприятиях Казани, которые в годы Войны внесли неоценимый вклад в общую Победу.