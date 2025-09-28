Форум «Родные-Любимые» объединил семьи Ростовской области

Региональный форум семейных сообществ «Родные-Любимые», собравший активные семьи со всей области, прошел в Ростове-на-Дону. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
В мероприятии приняли участие мамы, папы, бабушки, дедушки и другие близкие родственники, которые хотели провести время вместе. Для гостей работали три площадки — «Творчество», «Добро» и «Спорт». Семьи создавали поделки из соленого теста, деревянные 3D-пазлы, обереги, венки и рисунки на песке. На площадке «Добро» участники подготовили гуманитарную помощь: ручные грелки, лежанки для животных, кормушки и открытки. В итоге им удалось установить рекорд — изготовить своими руками 5 тыс. предметов для бойцов и нуждающихся. На спортивных площадках прошли веселые старты, соревнования по перетягиванию каната, лазертаг и веревочный курс.
Особое внимание было уделено сохранению семейных традиций. В рамках форума состоялся фестиваль дарения, где семьи обменялись подарками, а также конкурс с номинациями. Были определены победители в категориях «Лучший национальный костюм», «Наследники профессии», «Хранители семейного фольклора» и «Добро — это у нас семейное».
«Форум “Родные-Любимые” показывает, что семья — это главная ценность для нашего общества. Такие мероприятия объединяют поколения, помогают укреплять традиции и создают пространство для теплого и искреннего общения», — сообщил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.