Форум «Родные-Любимые» объединил семьи Ростовской области

В мероприятии приняли участие мамы, папы, бабушки, дедушки и другие близкие родственники, которые хотели провести время вместе. Для гостей работали три площадки — «Творчество», «Добро» и «Спорт». Семьи создавали поделки из соленого теста, деревянные 3D-пазлы, обереги, венки и рисунки на песке. На площадке «Добро» участники подготовили гуманитарную помощь: ручные грелки, лежанки для животных, кормушки и открытки. В итоге им удалось установить рекорд — изготовить своими руками 5 тыс. предметов для бойцов и нуждающихся. На спортивных площадках прошли веселые старты, соревнования по перетягиванию каната, лазертаг и веревочный курс.