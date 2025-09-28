В Можгe в Удмуртии пункт проката прeдмeтов для малышeй помог 50 сeмьям

Право на прокат предоставляется бесплатно, обратиться может один из родителей новорожденного до того, как ребенку исполнится три года. Предметы выдаются по очереди в зависимости от даты подачи заявления в пункт проката. В пункте можно взять детскую прогулочную коляску, пеленальный столик, коляску-трость, ванну для купания новорожденного, детский манеж и многое другое.