В Можгe в Удмуртии пункт проката прeдмeтов для малышeй помог 50 сeмьям

Услугами пункта бесплатного проката предметов первой необходимости для новорожденных детей в Можге в Удмуртской Республике воспользовались 50 семей. Такая возможность появилась в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в администрации города.
Пункт находится в филиале республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Он предназначен для многодетных и молодых семей, одиноких родителей, семей участников специальной военной операции и студенческих семей. Его открыли 4 июня. Услугами пункта проката пользуются семьи Можгинского, Кизнерского, Алнашского и Граховского районов. За это время им предоставили 93 предмета.
Право на прокат предоставляется бесплатно, обратиться может один из родителей новорожденного до того, как ребенку исполнится три года. Предметы выдаются по очереди в зависимости от даты подачи заявления в пункт проката. В пункте можно взять детскую прогулочную коляску, пеленальный столик, коляску-трость, ванну для купания новорожденного, детский манеж и многое другое.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.