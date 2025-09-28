В Шуе завершили второй этап благоустройства набережной реки Тезы

Второй этап благоустройства прибрежной зоны реки Тезы завершили в городском парке Шуи. Работы выполнили в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве Ивановской области.
Первый этап преображения набережной реки завершили еще в 2024 году. В городском парке и на прилегающей территории появилась детская игровая зона, спортивная площадка, видовая площадка с качелями, прогулочный маршрут «Тропа здоровья», комфортный спуск к реке, деревянный настил вдоль набережной, пирс и современное освещение.
В 2025 году благоустройство прибрежной зоны продолжили. В районе спасательной станции обустроили настил с ограждениями, уличное освещение и видеонаблюдение. Также в рамках первого этапа создали пешеходную зону протяженностью около 165 м, а в этом году променад продлили еще на 90 м.
«Это 16-я по счету полностью готовая территория в области в этом году. Стремимся в скором времени на 100-процентную готовность всех 20 запланированных на год объектов», — отметил директор департамента строительства и архитектуры региона Евгений Плетников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.