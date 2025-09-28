В Шахтах мужчина оформил несколько кредитных карт и перевел мошенникам 350 тысяч

Житель Шахт оформил несколько кредитных карт на сумму 350 тысяч рублей и перевел все сбережения мошенникам. Об этом сообщили воскресенье, 28 сентября, в региональном МВД.
— Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником сотовой связи, попросив назвать код из СМС. Но когда потерпевший назвал его, связь оборвалась, — пишут в Telegram-канале ведомства.
Следом поступил звонок якобы от работника Госуслуг. Он убедил жителя Ростовской области в том, что произошла утечка данных. Поддавшись панике, мужчина оформил несколько кредитных карт на сумму 350 тысяч рублей и перевел все деньги по реквизитам счетов, как ему велели.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».