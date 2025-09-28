В Шахтах мужчина оформил несколько кредитных карт и перевел мошенникам 350 тысяч

Следом поступил звонок якобы от работника Госуслуг. Он убедил жителя Ростовской области в том, что произошла утечка данных. Поддавшись панике, мужчина оформил несколько кредитных карт на сумму 350 тысяч рублей и перевел все деньги по реквизитам счетов, как ему велели.