На Ставрополье врачи осмотрели почти 700 жителей Александровского округа

Мобильные медицинские бригады Александровской районной больницы посетили восемь населенных пунктов Александровского округа Ставропольского края и осмотрели 678 жителей. Такие выезды проводятся регулярно в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.
По итогам 203 пациента отправили на дообследование и 47 человек на плановую госпитализацию. Впервые выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы у 27 пациентов, болезней эндокринной системы у 16 пациентов, подозрение на онкологические заболевания — у 12 человек.
Против гриппа вакцинировались 1128 человек, а против пневмококковой инфекции — 419. Каждому пациенту дали рекомендации по ведению здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.
Помимо этого, врачи провели диспансеризацию 415 пациентам. Также специалисты осмотрели в рамках диспансерного наблюдения 327 пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.
«Выезды мобильных медицинских бригад в отдаленные населенные пункты округов доказали свою эффективность и будут продолжаться. С начала года мобильными медбригадами выполнено более 2700 выездов, в результате чего осмотрено более 72 тыс. человек. Коллегами выявлено более 7200 заболеваний, благодаря чему появилась возможность начать терапию своевременно», — отметил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.