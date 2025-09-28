В Кабардино-Балкарии ремонт дороги Чегем-2 — Булунгу завершат в 2026 году

Реконструкцию участка одной из самых сложных автодорог Кабардино-Балкарской Республики Чегем-2 — Булунгу в Чегемском ущелье полностью планируют завершить в 2026 году. Работы выполняют в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Эта трасса имеет стратегическое значение: она соединяет несколько населенных пунктов, расположенных в условиях сложного горного рельефа. Работы в Чегемском ущелье отличаются повышенной сложностью: горная местность с крутыми склонами, каменистыми грунтами и узкими проездами требует применения специализированной техники и инженерных решений.
Протяженность обновляемого участка составляет 25 км, и каждый километр требует от дорожников особого подхода. Сейчас они занимаются устройством нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, формируют основание дорожного полотна. Также строители устанавливают современные барьерные ограждения, возводят низовые подпорные стенки. Согласно утвержденному графику, до конца 2025 года специалисты планируют полностью завершить устройство основания дороги, уложить нижний слой асфальта и установить ограждения на всем протяжении маршрута.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.