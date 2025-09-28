Во Владимирской области прошел этап программы «Мама-предприниматель»

Жюри оценивало разнообразные проекты: от круглогодичного выращивания клубники до создания косметики на растительной основе. Главный приз завоевала кандидат технических наук Елена Харапонова с инновационным проектом «Наша лаборатория». Ее бизнес-идея заключается в выращивании посадочного материала в пробирках методом микроклонального размножения. Эта технология позволит отказаться от импортной рассады и производить до тысячи растений из одной клетки за год.