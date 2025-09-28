Во Владимирской области прошел этап программы «Мама-предприниматель»

Итоги регионального этапа программы «Мама-предприниматель» подвели во Владимире. Мероприятие, проводимое по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», нацелено на помощь женщинам с детьми в открытии и развитии собственного дела, сообщили в «Бизнес-инкубаторе» Владимирской области.
В регионе конкурс прошел уже в девятый раз, показав рекордный интерес: из 65 подавших заявки женщин в финал вышли 35 с наиболее перспективными проектами. Перед защитой идеи все финалистки прошли интенсивный пятидневный тренинг под руководством опытного наставника, который помог им подготовить презентации.
Жюри оценивало разнообразные проекты: от круглогодичного выращивания клубники до создания косметики на растительной основе. Главный приз завоевала кандидат технических наук Елена Харапонова с инновационным проектом «Наша лаборатория». Ее бизнес-идея заключается в выращивании посадочного материала в пробирках методом микроклонального размножения. Эта технология позволит отказаться от импортной рассады и производить до тысячи растений из одной клетки за год.
«Мы из одной живой клетки растения выращиваем множество растений за относительно короткий период. Например, с обычного растения можно срезать 10 черенков, а из одной клетки за год можно получить тысячу», — рассказала Елена Харапонова.
В рамках регионального этапа она получила приз в 150 тыс. рублей. Теперь женщина представит Владимирскую область на всероссийском этапе конкурса, где будет бороться за грант в 1 миллион рублей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.