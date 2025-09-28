На Кубани в станице Кущевской завершают строительство блока школы

Этот блок соединят с основным школьным зданием удобной переходной галереей, что обеспечит безопасность и комфорт перемещения учащихся в любое время года. Внутри него будут просторные и функциональные помещения, отвечающие современным требованиям к образовательной среде. В этом блоке разместят спортивный зал для занятий физической культурой, обеденный зал на 90 посадочных мест, актовый зал на 190 человек с эстрадой — площадка для школьных мероприятий, концертов и торжественных линеек. Также в нем сделают кабинеты социального педагога и педагога-психолога, кабинет проектно-исследовательской деятельности и лабораторию 3D-моделирования и прототипирования.