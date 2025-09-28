На Кубани в станице Кущевской завершают строительство блока школы

Новый блок школы № 30 имени И. В. Павлюченко заканчивают возводить в станице Кущевской Краснодарского края. Его создание способствует достижению целей национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном департаменте строительства.
Этот блок соединят с основным школьным зданием удобной переходной галереей, что обеспечит безопасность и комфорт перемещения учащихся в любое время года. Внутри него будут просторные и функциональные помещения, отвечающие современным требованиям к образовательной среде. В этом блоке разместят спортивный зал для занятий физической культурой, обеденный зал на 90 посадочных мест, актовый зал на 190 человек с эстрадой — площадка для школьных мероприятий, концертов и торжественных линеек. Также в нем сделают кабинеты социального педагога и педагога-психолога, кабинет проектно-исследовательской деятельности и лабораторию 3D-моделирования и прототипирования.
На сегодняшний день объект готов на 89%. На стройплощадке продолжаются внутренние отделочные работы, монтаж систем отопления и кровли. Специалисты делают наружную канализацию.
Помимо этого, на территории вокруг нового корпуса обустраивают полноценную физкультурно-спортивную зону: мини-футбольное поле, волейбольную площадку, две беговые дорожки (прямую и круговую), зону для прыжков в длину. Также там будет полоса препятствий, три универсальные спортивные площадки и две гимнастические зоны — с учетом возрастных особенностей учащихся. Отдельно выделены зоны отдыха, пространства для активных игр. На территориях появятся газоны, деревья и кустарники. Сейчас специалисты устанавливают малые архитектурные формы на спортивных площадках.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.