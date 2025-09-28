Заморозки до −3 градусов ожидаются в Беларуси в понедельник, 29 сентября, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 29 сентября за погоду по северной части страны будет отвечать периферия холодного антициклона, центр которого находится над Вологодской областью России. По южной половине скажется влияние фронтального раздела. Прогнозируется облачная погода, по южной части пройдут дожди.
Ночью и утром в отдельных районах Беларуси возможен слабый туман. Ветер окажется северо-восточный, восточный, днем местами порывистый. Ночью минимальная температура воздуха окажется от +1 градуса по северу и до +8 градусов по югу.
Синоптики предупреждают: местами в северных районах Беларуси прогнозируются заморозки от 0 до −3 градусов. Днем температура воздуха составит от +7 до +13 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси на неделю с 29 сентября по 5 октября: «Прохладная, но стабильная погода».
