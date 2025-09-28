В двух районах Беларуси запретили собирать грибы — штраф до 1260 рублей

Причина — четвертый класс пожарной опасности, зафиксированный в этих регионах из-за продолжительной сухой и теплой осенней погоды. В таких условиях возрастает риск возникновения лесных пожаров.
Что это значит?
При полном запрете вход в лес запрещен даже пешком — в том числе для сбора грибов и ягод. Нарушение грозит штрафом от 12 до 30 базовых величин (от 504 до 1260 рублей).
В других регионах, где действует ограничение (но не полный запрет), разрешен пеший сбор грибов и ягод, однако запрещен въезд на автомобилях и разведение костров.