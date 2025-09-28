Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Беларуси запретили собирать грибы — штраф до 1260 рублей

В двух районах Беларуси временно запрещено посещение лесов. Минлесхоз закрыл вход в лесные массивы в Лепельском (Витебская область) и Лельчицком (Гомельская область) районах. Об этом свидетельствуют данные на интерактивной карте ведомства.

Источник: Смартпресс

Причина — четвертый класс пожарной опасности, зафиксированный в этих регионах из-за продолжительной сухой и теплой осенней погоды. В таких условиях возрастает риск возникновения лесных пожаров.

Что это значит?

При полном запрете вход в лес запрещен даже пешком — в том числе для сбора грибов и ягод. Нарушение грозит штрафом от 12 до 30 базовых величин (от 504 до 1260 рублей).

В других регионах, где действует ограничение (но не полный запрет), разрешен пеший сбор грибов и ягод, однако запрещен въезд на автомобилях и разведение костров.