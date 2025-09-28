В Моздоке Северной Осетии завершают благоустройство территории около школы

Благоустройство общественной территории в районе средней общеобразовательной школы № 1 почти завершили в городе Моздок в Республике Северная Осетия-Алания. Его улучшают в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве ЖКХ, топлива и энергетики.
До проведения работ место было заброшено. На территории не было комфортных условий для проведения досуга на свежем воздухе. Теперь на пространстве специалисты уложили асфальтовое покрытие, брусчатку, установили бордюры, скамейки и урны. Для комфорта и безопасности жителей также заменили системы уличного освещения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.