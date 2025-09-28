Ричмонд
Системы оповещения населения проверят 1 октября в Краснодарском крае

В среду 1 октября во всех районах Кубани заработают сирены.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае на 1 октября запланирована проверка функционирования систем оповещения граждан.

Как сообщили в Центре управления регионом, в указанный день, в 10:30 и 10:40, во всех городских округах и районах Кубани будут активированы сирены, предназначенные для оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Власти обращаются к проживающим и пребывающим на территории Краснодарского края с просьбой не поддаваться панике при звучании сирен. Данное мероприятие — это заранее запланированная тренировка, а все подаваемые сигналы имитируют реальную угрозу.