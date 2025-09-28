Ричмонд
Дожди с переходом в снег и заморозки: синоптики рассказали о погоде на 29 сентября

«Казгидромет» выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 29 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Согласно прогнозу, в понедельник на большей части Казахстана сохраняются дожди. На востоке, в центре страны — сильный дождь, на севере, в центре РК ожидается дождь с переходом в снег, на юге, востоке — гроза, на востоке — град, шквальный ветер.

Погоду без осадков обещают лишь на западе страны.

По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской, на западе, севере Западно-Казахстанской, Костанайской, на севере Актюбинской, Павлодарской области ожидаются заморозки 3 градуса.

На севере Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на севере, юго-востоке Мангистауской, на юге Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской области, на юге Карагандинской, Костанайской областей и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На неделе синоптики предупреждали, что Казахстан ждет резкое похолодание с 28 сентября.