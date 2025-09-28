Дожди с переходом в снег и заморозки: синоптики рассказали о погоде на 29 сентября

Согласно прогнозу, в понедельник на большей части Казахстана сохраняются дожди. На востоке, в центре страны — сильный дождь, на севере, в центре РК ожидается дождь с переходом в снег, на юге, востоке — гроза, на востоке — град, шквальный ветер.