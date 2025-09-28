В Нижнем Новгороде состоится День поставщика по направлению «Строительство»

«В этом году центр “Мой бизнес” уже организовал семь Дней поставщика по различным направлениям: медицина, перевозки и логистика, металлургия, ритейл, атомная промышленность и автомобилестроение. В этих мероприятиях приняли участие более 650 предпринимателей. Следующий День поставщика посвящен строительству. На мероприятии участники получат возможность найти новых партнеров, привлечь дополнительные заказы и расширить перспективы для развития бизнеса», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.