В Нижнем Новгороде состоится День поставщика по направлению «Строительство»

Предприниматели Нижегородской области могут принять участие в Дне поставщика по направлению «Строительство», который состоится 30 сентября в технопарке «Анкудиновка». Мероприятие проводит областной центр «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В этом году центр “Мой бизнес” уже организовал семь Дней поставщика по различным направлениям: медицина, перевозки и логистика, металлургия, ритейл, атомная промышленность и автомобилестроение. В этих мероприятиях приняли участие более 650 предпринимателей. Следующий День поставщика посвящен строительству. На мероприятии участники получат возможность найти новых партнеров, привлечь дополнительные заказы и расширить перспективы для развития бизнеса», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.
Специалисты центра «Мой бизнес» пригласили для участия в мероприятии в качестве заказчиков «Лемана ПРО», Нижегородский фонд ремонта многоквартирных домов, специализированного застройщика «Андор», «Нижегородскую девелоперскую компанию» и других застройщиков. Представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и инфраструктуры поддержки бизнеса расскажут о действующих в регионе мерах государственной поддержки, в том числе выделяемой по федпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие на территории Нижегородской области. Мероприятие состоится в 11:00 по адресу: Нижний Новгород, улица Академика Сахарова, дом 4 (технопарк «Анкудиновка», конференц-зал «Волга», 1 этаж). Чтобы стать его участником, необходимо подать заявление на участие в центре «Мой бизнес» или зарегистрироваться на портале «Мой бизнес52».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.