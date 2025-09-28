Более 160 жителей района Коми поучаствовали в «Кроссе нации»

Мероприятие организовали в селе Усть-Кулом. В нем приняли участие ветераны спорта, спортсмены-профессионалы, любители бега, приехавшие не только из этого населенного пункта, но и из сел Помоздино, поселка Кебанъель и Озъяга. Самыми юными участниками стали дети от 4 до 6 лет. В рамках мероприятия все желающие могли преодолеть дистанции в 500 м, 1, 2 и 3 км. В конце всем участникам кросса вручили сладкие призы, а победителям и призерам — медали и грамоты.