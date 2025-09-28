Кировское предприятие сократило время производственного процесса в два раза

В компании в качестве пилотного направления для внедрения улучшений выбрали процесс производства одного из популярных продуктов — мультивитаминного лакомства для животных. Эксперты регионального центра компетенций провели глубокую диагностику и построили карту потока создания ценности, выявив свыше 20 проблем: избыточные перемещения, простои в ожидании сырья, неоптимальные логистические маршруты. Была сформирована рабочая группа из 13 сотрудников, прошедших два модуля обучения, охватывающих ключевые инструменты бережливого производства. В результате внедрения бережливых технологий за полгода маршрут перемещения сырья стал короче на 32%, выработка на одного сотрудника выросла на 10% в месяц.