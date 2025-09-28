Кировское предприятие сократило время производственного процесса в два раза

Предприятие по производству ветеринарных препаратов «Фармакс» из Кирова сократило время производственного процесса в два раза за полгода — на 943 минуты. В организации подвели итоги реализации федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
В компании в качестве пилотного направления для внедрения улучшений выбрали процесс производства одного из популярных продуктов — мультивитаминного лакомства для животных. Эксперты регионального центра компетенций провели глубокую диагностику и построили карту потока создания ценности, выявив свыше 20 проблем: избыточные перемещения, простои в ожидании сырья, неоптимальные логистические маршруты. Была сформирована рабочая группа из 13 сотрудников, прошедших два модуля обучения, охватывающих ключевые инструменты бережливого производства. В результате внедрения бережливых технологий за полгода маршрут перемещения сырья стал короче на 32%, выработка на одного сотрудника выросла на 10% в месяц.
Эти достижения стали возможны благодаря конкретным улучшениям: отмене ненужных простоев между операциями, установке специального оборудования и пересмотру логистики на производственной площадке. Следующий этап — распространение лучших практик на другие производственные линии.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.