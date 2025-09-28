В Краснослободском районе Мордовии улучшили участок дороги

Протяженность улучшенных отрезков составила почти 5 км. Работы велись на участках через Зиновские Выселки до сeла Краснополье. Строители расширили дорогу, уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также они обустроили обочины и водоотводы, установили знаки и нанесли разметку. Помимо этого, специалисты улучшили мост через реку Парку. Там укрепили конструкции, уложили два слоя асфальта, установили ограждения, сделали гидроизоляцию и полностью обновили внешний вид сооружения.