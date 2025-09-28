В Краснослободском районе Мордовии улучшили участок дороги

Участки дороги «город Краснослободск — город Темников» — деревня Зиновские Выселки — село Краснополье — село Мордовские Парки отремонтировали в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовии. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Протяженность улучшенных отрезков составила почти 5 км. Работы велись на участках через Зиновские Выселки до сeла Краснополье. Строители расширили дорогу, уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также они обустроили обочины и водоотводы, установили знаки и нанесли разметку. Помимо этого, специалисты улучшили мост через реку Парку. Там укрепили конструкции, уложили два слоя асфальта, установили ограждения, сделали гидроизоляцию и полностью обновили внешний вид сооружения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.