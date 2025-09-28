На Кубани в станице Фастовецкой завершают строительство спортивного зала

Строительство современного спортивного зала завершают в станице Фастовецкой Краснодарского края. Объект, который сможет принимать до 45 человек в смену, возводят для достижения целей госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном департаменте строительства.
Здание общей площадью 1,5 тыс. кв. м представляет собой двухблочную конструкцию: основной спортивный зал и административно-бытовой корпус. В нем предусмотрены все необходимые функциональные зоны — тренажерный зал, раздельные мужские и женские раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет, тренерская, гардероб и помещения для хранения инвентаря.
Особое внимание будет уделено благоустройству прилегающей территории. Ее озеленят, посадят деревья, обустроят газон и установят малые архитектурные формы.
На сегодняшний день объект готов на 85%. Строители активно работают над внутренней отделкой помещений, занимаются монтажом подвесных потолков в бытовом блоке, а также благоустраивают прилегающее пространство.
«Доступность качественной спортивной инфраструктуры во всех уголках Краснодарского края — один из ключевых векторов развития региона. Мы считаем важным, чтобы каждый ребенок и взрослый, независимо от места проживания, имел равный доступ к современным спортивным объектам. Это не просто вопрос комфорта, а мощный инструмент популяризации здорового образа жизни», — отметил заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Артем Моисеев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.