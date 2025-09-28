На Кубани в станице Фастовецкой завершают строительство спортивного зала

«Доступность качественной спортивной инфраструктуры во всех уголках Краснодарского края — один из ключевых векторов развития региона. Мы считаем важным, чтобы каждый ребенок и взрослый, независимо от места проживания, имел равный доступ к современным спортивным объектам. Это не просто вопрос комфорта, а мощный инструмент популяризации здорового образа жизни», — отметил заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Артем Моисеев.