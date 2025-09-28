В Брянске заканчивают ремонт участка проспекта Московского

Капитальный ремонт участка проспекта Московского завершают в Фокинском районе Брянска. Работы выполняют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Специалисты обновляют отрезок главной транспортной артерии района от моста через Десну до путепровода протяженностью 2,7 км. На проезжей части уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия, нанесли разметку. Также строители заасфальтировали разделительную полосу. На всем ее протяжении установят пешеходное ограждение.
Проезжая часть проспекта расширена в районе его пересечения с улицей Шолохова. В этом месте ширина увеличена до четырех полос за счет дополнительной полосы движения.
От путепровода до моста через Десну отремонтированы и построены тротуары. Сейчас рабочие завершают монтаж пешеходного ограждения.
Отметим, что также на остановках общественного транспорта «Западная» и «Школа № 51» появились парковочные карманы. Площадки для пассажиров вымостили плиткой. Для людей, ожидающих транспорт, смонтируют автопавильоны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.