На север Иркутской области придут заморозки до −6 градусов. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, в Киренском, Усть-Кутском и северо-восточных районах пройдет небольшой дождь и мокрый снег. А вот на юге области — сильные дожди и грозы.
-Утром туманы, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, — поделились у метеобюро.
В ночь на 29 сентября при прояснении столбик термометра опустится до −1…-6 градусов. А днем воздух прогреется до +17…+22. Правда при облачной погоде, жары ждать не стоит. Потеплеет до +7…+12 градусов.