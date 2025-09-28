На север Иркутской области придут заморозки до −6 градусов. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, в Киренском, Усть-Кутском и северо-восточных районах пройдет небольшой дождь и мокрый снег. А вот на юге области — сильные дожди и грозы.