Довольно лежат под солнцем: омский зоопарк поделился праздничными фотографиями полосатых обитателей

Кстати, именно амурский тигр — самый большой представитель семейства кошачьих в мире. Большая часть популяции обитает именно в России, морозы они переносят хорошо. Потому на пушистых полосатых красавцев можно посмотреть вживую в зоопарке даже в холодное время года.