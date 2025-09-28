Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Довольно лежат под солнцем: омский зоопарк поделился праздничными фотографиями полосатых обитателей

В День амурского тигра сотрудники Большереченского зоопарка решили устроить для своих обитателей фотосессию.

Источник: Комсомольская правда

У полосатых представителей семейства кошачьих сегодня праздник. День амурского тигра отмечается 28 сентября. В Большереченском зоопарке в Омской области живут целых три кошки этого подвида: Аза, Граф и Шаман. В честь праздника сотрудники устроили для них фотосессию.

Сами кошки фотосессии, судя по снимкам, тоже оказались рады. Они довольно лежали под солнечными лучами на радость посетителям зоопарка. Кстати, многие в Большереченский зоопарк едут специально, для того чтобы увидеть амурских тигров вживую.

Кстати, именно амурский тигр — самый большой представитель семейства кошачьих в мире. Большая часть популяции обитает именно в России, морозы они переносят хорошо. Потому на пушистых полосатых красавцев можно посмотреть вживую в зоопарке даже в холодное время года.