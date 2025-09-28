Ричмонд
В Новошахтинске на Дону завершили ремонт шести автодорог

В нормативное состояние привели улицы Городскую, Серова и Севастопольскую.

Шесть дорог отремонтировали в городе Новошахтинске Ростовской области. Работы велись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

В нормативное состояние привели улицы Городскую, Серова, Севастопольскую, 8 Марта, переулок Мостовой и соединительную автомобильную дорогу от улицы Мичурина до Ростовской.

В рамках работ специалисты заменили на объектах асфальтовое покрытие и нанесли дорожную разметку общей протяженностью более 3,5 километра. Помимо того, на трех улицах — 8 Марта, Севастопольской и Городской — были отремонтированы тротуары.

Эти дороги связывают разные районы города, вдоль них также расположены несколько значимых социальных объектов. Переулок Мостовой, в свою очередь, характеризуется интенсивным транспортным потоком, так как ведет к Центральной городской больнице Новошахтинска.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.