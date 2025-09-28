Пять новых модельных библиотек появятся в Свердловской области в 2026 году

Библиотеки, модернизированные по модельному стандарту, откроются в следующем году в Екатеринбурге, Сысерти, Верхней Салде, Красноуральске и поселке Валериановск. Средства на их создание выделят по нацпроекту «Семья», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Каждая из пяти библиотек региона реализует уникальную концепцию, направленную на поддержку семейных ценностей, развитие культурной инфраструктуры и вовлечение разных поколений в современное библиотечное пространство. Например, в Екатеринбурге детская библиотека № 18 будет развиваться как центр интеллектуального развития «Менделеев». Учреждение станет площадкой для знакомства детей и подростков с наукой, техникой и литературой.
Центральная библиотека имени Алексея Турчанинова в Сысерти после модернизации превратится в центр локальной идентичности: для этого собирается краеведческий фонд, запускается электронная книговыдача и проект с голосовым помощником «Алеша», который будет рассказывать интересные факты о городе. В детской библиотеке Верхней Салды появится мультстудия для кукольной анимации, оборудование для записи подкастов, интерактивная проекционная книга «Интерлист», а также инженерно-профориентационная зона, связанная с наукой и металлургией.
В поселке Валериановск библиотека будет оформлена как большая гостеприимная квартира с пространствами «комната дедушки», «кабинет папы», «столовая для мастер-классов». Библиотека № 3 в Красноуральске станет центром «1000 возможностей и К», где будут доступны игровые зоны с интерактивными панелями, VR-очками, медиазал с доступом к электронным ресурсам, аудиостудия для записи собственных проектов и места для индивидуальной и групповой работы.
«Модельные библиотеки — это не только новые пространства и технологии, но и переосмысление самой роли библиотек в жизни людей. Благодаря инициативе, профессионализму и творческому подходу наших специалистов, библиотеки превращаются в живые центры культурной жизни. Мы видим, как они становятся местами притяжения для всей семьи — и это лучший результат работы», — сказал губернатор региона Денис Паслер.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.