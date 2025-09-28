Пять новых модельных библиотек появятся в Свердловской области в 2026 году

Центральная библиотека имени Алексея Турчанинова в Сысерти после модернизации превратится в центр локальной идентичности: для этого собирается краеведческий фонд, запускается электронная книговыдача и проект с голосовым помощником «Алеша», который будет рассказывать интересные факты о городе. В детской библиотеке Верхней Салды появится мультстудия для кукольной анимации, оборудование для записи подкастов, интерактивная проекционная книга «Интерлист», а также инженерно-профориентационная зона, связанная с наукой и металлургией.