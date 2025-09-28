В городе Клинцы Брянской области благоустроили общественную территорию

Площадь расположена на пересечении улицы Октябрьской и переулка Ленина. Эта территория была выбрана по результатам голосования за объекты благоустройства в 2024 году. За ее ремонт проголосовали свыше 7,5 тыс. местных жителей. В ходе благоустройства на общественном пространстве реконструировали фонтан, смонтировали детский игровой комплекс, установили освещение.