В городе Клинцы Брянской области благоустроили общественную территорию

Площадь в районе фонтана «Центральный» в городе Клинцы Брянской области обустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном департаменте ТЭК и ЖКХ.
Площадь расположена на пересечении улицы Октябрьской и переулка Ленина. Эта территория была выбрана по результатам голосования за объекты благоустройства в 2024 году. За ее ремонт проголосовали свыше 7,5 тыс. местных жителей. В ходе благоустройства на общественном пространстве реконструировали фонтан, смонтировали детский игровой комплекс, установили освещение.
Ранее сообщалось, что в этом году шесть дворовых территорий также привели в порядок в поселке городского типа Клетня. Там уложили новый асфальт, установили скамейки и урны, сделали уличное освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.