В Псковской области отремонтируют мост через реку Полонку

Капитальный ремонт моста через реку Полонку вблизи деревни Полоное в Псковской области планируют завершить до конца года. Работы на сооружении ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Приводить в нормативное состояние мост в Порховском муниципальном округе начали еще в прошлом году. Старую переправу рабочие полностью демонтировали, затем возвели новые опоры и пролетное строение. На объекте уложено два слоя асфальта, нанесена дорожная разметка, также проведено устройство гидроизоляции мостового полотна.
Отмечается, что работы по контракту идут со значительным опережением графика, завершить их подрядчик планирует досрочно — уже в этом году. Полная сдача объекта ожидается в июне 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.